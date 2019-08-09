Багдад, , 21:04 — REGNUM

В Багдаде прошла встреча посла КНР в Ираке Чжан Тао с главой департамента Азии и Австралии МИД Ирака Хамидом Аббасом. В ходе переговоров стороны проявили интерес к укреплению двусторонних связей и активизации всестороннего сотрудничества, сообщает 9 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную МИД Ирака.

Одним из обсуждавшихся вопросов стало рассмотрение результатов и подведение итогов серии состоявшихся ранее встреч китайского дипломата с иракскими министрами. Стороны уделили также внимание вопросу облегчения визового режима между странами.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирака добавили, что встреча подтвердила взаимное стремление сторон к существенному повышению уровня между ними во всех сферах экономического и политического сотрудничества.