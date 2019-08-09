Москва, , 20:33 — REGNUM

Активисты штаба Алексея Навального допустили утечку базы своих сторонников с номерами мобильных телефонов и паспортными данными. База данных была выложена в телеграм-чате «Московская команда Навального», участниками которого являются более 1200 человек. Внимание на это обратил телеграм-канал «Товарищ майор» (более 26 000 подписчиков), позиционирующий себя как близкий к силовым структурам.

В опубликованном скриншоте (снимке с экрана мобильного телефона) переписки «Московской команды Навального» пользователи под именами или ник-неймами Никита Махно и Олег Щерба обсуждают активизацию сторонников и раскрутку запланированного на 10 августа согласованного митинга в Москве на пр. Сахарова, в частности — необходимость дополнительного тиражирования заявления рэпера Оксимирона с призывом идти на митинг. Щерба просит скинуть ему «базу актива для таргета» — то есть для адресной рассылки сообщений о митинге. В ответ на просьбу Махно выкладывает в открытый для всех участников чата файл с ФИО, номерами мобильных телефонов и паспортными данными активистов.

«Совсем обезумели — они случайно выложили прямо в свой чат ВСЮ базу своих сторонников для призывов людей на митинг. Там вообще все: паспорта, телефоны, адреса их. Вообще все! Нам даже делать нечего теперь, ну они сами себя спалили», — комментируют авторы телеграм-канала «Товарищ майор», дублируя у себя в канале выложенный файл.

На момент подготовки сообщения с выложенными материалами ознакомились более 5000 человек.

Ранее Следственный комитет России опубликовал официальное предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и регламента проведения согласованного митинга 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала проведение митинга 10 августа на пр. Сахарова. Однако после согласования организаторы акции объявили о смене её формата и проведении концерта с участием популярных среди подростков и молодёжи групп. Появилась информация и о готовящихся провокациях 10 августа со стороны радикальных участников акции.

Провокации фиксировались на незаконных акциях 27 июля и 3 августа в центре Москвы. По фактам устроенных массовых беспорядков Следственным комитетом России были возбуждены и расследуются уголовные дела, в рамках которых задержано 12 фигурантов.

Митинги в Москве инициированы группой незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму — в их подписных листах были выявлены существенные нарушения: несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди, жители других избирательных округов.

Регистрацию на выборах прошли 233 кандидата: 171 кандидат от трёх парламентских («Единая Россия» в выборах не участвует) и пяти непарламентских партий, 62 самовыдвиженца, в том числе представители «Яблока», «Парнаса», «группы Навального» и «группы Гудкова». Отказано в регистрации 57 кандидатам — почти вдвое меньше, чем в 2014 году.