Судак, Крым, 9 августа 2019, 20:21 — REGNUM
В украинской общине Крыма опровергают причастность к провокации в Судаке и предлагают советнику главы администрации Херсонской области «хвастаться развитием социально-экономической отрасли региона».
Она также предложила советнику главы Херсонской областной администрации Украины Богдану Ковалеву, который ранее сообщил о якобы вывешенным в Судаке флаге Украины, обратить внимание на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа Богдан Ковалев сообщил на своей странице в Facebook, что в Судаке некими «местными патриотами Украины» был поднят украинский флаг в память о четырёх военнослужащих ВСУ, погибших 6 августа в Донбассе. В Крыму же напомнили, что «в России не сажают за украинский флаг».
Читайте ранее в этом сюжете: «В России не сажают за украинский флаг»: о провокации в Судаке