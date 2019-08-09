Судак, Крым, , 20:21 — REGNUM

В украинской общине Крыма опровергают причастность к провокации в Судаке и предлагают советнику главы администрации Херсонской области «хвастаться развитием социально-экономической отрасли региона».

"Члены нашей украинской общины в Судаке никакого флага не поднимали. А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки», — заявила глава общины Анастасия Гридчина РИА Новости.

Она также предложила советнику главы Херсонской областной администрации Украины Богдану Ковалеву, который ранее сообщил о якобы вывешенным в Судаке флаге Украины, обратить внимание на социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом», — добавила Гридчина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа Богдан Ковалев сообщил на своей странице в Facebook, что в Судаке некими «местными патриотами Украины» был поднят украинский флаг в память о четырёх военнослужащих ВСУ, погибших 6 августа в Донбассе. В Крыму же напомнили, что «в России не сажают за украинский флаг».

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