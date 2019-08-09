Москва, , 20:05 — REGNUM

Армия ДНР не хочет войны, но готова к ней. Об этом при помощи телемоста заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Нашивка ВС ДНР © ИА Красная Весна

«Украинскую армию сюда никто не звал. Мы защищаемся. Мы хотим мира, мы устали от войны. Но мы не пропустим врага. И пока украинская армия в нарушение всех законов Украины будет находиться в Донбассе, мы будем стоять намертво», — пообещал представитель ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская армия может готовиться к широкомасштабным военным действиям в Донбассе.

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