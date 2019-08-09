Астрахань, , 19:48 — REGNUM

В Астраханской области партия «Единая Россия» приостановила членство 13 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя областной думы Игоря Мартынова.

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Такие меры связаны с уголовными делами, возбужденными в отношении депутатов и чиновников разного уровня. В частности, это касается экс-председателя облправительства Расула Султанова, бывшего главы Икрянинского района Сергея Стемасова и бывшего главы Наримановского района Нурлана Кандыкова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области возбуждено более 40 уголовных дел по фактам нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Фигурантами половины из них стали действующие и бывшие чиновники и депутаты региона.