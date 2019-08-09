Вашингтон, , 19:25 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп с пятницы, 9 августа, уходит в отпуск на десять дней. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, глава Белого дома намерен уже сегодня покинуть Вашингтон и отправиться в принадлежащий его семье гольф-клуб в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Сообщается, что во время отпуска Трамп не планирует полностью отходить от дел. В его графике на ближайшие полторы недели значится участие в ряде официальных мероприятий и несколько поездок, а также выступление перед сторонниками.

Кроме этого, как отмечается, президент США намерен уделить внимание новостям и социальной сети Twitter.