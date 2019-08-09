Чебоксары, , 19:16 — REGNUM

Власти Японии «политически бессильны» в Курильском вопросе, поэтому им ничего не остаётся, кроме как использовать «художественные меры». Например, «рисовать» карту, соответствующую их мечтам, а не реалиям. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя новость о том, что на сайте Олимпиады-2020 года четыре российских курильских острова отнесли к Японии.

Политик напоминает, что в мировой истории это «не первый и не последний случай», когда какое-то государство считает ту или иную территорией «своей».

"Хотя Курилы Японии не принадлежат, но, как говорится, если очень сильно хочется, то можно хотя бы нарисовать «карту мечту», создавая подобные «художественные» изображения. Когда ты политически бессилен, то разве что и остаётся только таким провокационным образом напоминать всему миру, что когда-то острова принадлежали Японии», — считает Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежащие России курильские острова Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.

Подробнее: Курилы отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года

Читайте ранее в этом сюжете: Курильский вопрос: власти Японии не о том думают и не туда смотрят?