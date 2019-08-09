Чебоксары, 9 августа 2019, 19:16 — REGNUM
Власти Японии «политически бессильны» в Курильском вопросе, поэтому им ничего не остаётся, кроме как использовать «художественные меры». Например, «рисовать» карту, соответствующую их мечтам, а не реалиям. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя новость о том, что на сайте Олимпиады-2020 года четыре российских курильских острова отнесли к Японии.
Политик напоминает, что в мировой истории это «не первый и не последний случай», когда какое-то государство считает ту или иную территорией «своей».
Как сообщало ИА REGNUM, принадлежащие России курильские острова Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.
Подробнее: Курилы отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года
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