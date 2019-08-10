Цхинвал, , 08:21 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Инал Тасоев рассказал на брифинге в Цхинвале, что жителями Южной Осетии в Европейский суд по правам человека было подано 3300 индивидуальных жалоб в связи с событиями, произошедшими в Южной Осетии в 2008 году, передает 9 августа ИА «Рес».

Тасоев отметил, что в заявлениях жителей Южной Осетии в Страсбургский суд было подробно изложено о том, как мирные граждане подвергались смертельной опасности во время бомбардировок жилых кварталов. Жалобы были поданы в период с 14 августа по ноябрь 2008 года. В своих заявлениях граждане потребовали возмещение материального, морального ущерба от властей Грузии, а также признания с их стороны правонарушений. Тасоев также сообщил, что заявлениями от граждан Южной Осетии занимались московские адвокаты.

По словам уполномоченного, половина жалоб была отклонена судом. Несколько жалоб спустя 10 лет было рассмотрено и признано неприемлемыми. В данный момент теми заявлениями, которые уже были отклонены, занимаются адвокаты, которые собирают дополнительную доказательную базу.

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