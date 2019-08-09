Киев, , 18:55 — REGNUM

Украинские авиационные власти разрешили пассажирскому самолету российской авиакомпании «Глобус» зайти в воздушное пространство Украины, чтобы обойти грозовой фронт. Об этом сегодня. 9 августа, сообщает пресс-секретарь государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» Руслана Данылив.

Она пояснила, что разрешение пассажирскому Boeing 737 российской авиакомпании «Глобус» зайти в воздушное пространство Украины для обхода грозового фронта было дано из-за того, что в случае непредвиденных обстоятельств ответственность легла бы на Киев.

«Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины», — сказала Данылив в эфире ObozTV.

Она подчеркнула, что при возникновении чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пускать самолеты в украинское воздушное пространство. Грозовой фронт в данном случае представляет собой угрозу и расценивается как чрезвычайная ситуация.

Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.

«Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о «зраде» — это абсолютно безосновательно», — сказала представитель «Украэроруха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пассажирский самолет пробыл в воздушном пространстве Украины 26 минут. Украинские власти ещё в 2015 году закрыли небо для российских пассажирских и грузовых самолетов. России пришлось пойти на аналогичные меры.