Москва, , 18:29 — REGNUM

В «Единой России» не поддерживают законопроект Министерства культуры РФ в части запрета на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков, за исключением купленных в кинотеатре. Он разработан после совещания с представителями киноиндустрии и существенно ограничивает возможности для досуга семей с детьми и людей с особенностями здоровья. Необходимо широкое общественное обсуждение этого вопроса.

Об этом заявила координатор партийного проекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.

«Поправки Минкультуры в закон о господдержке кинематографии были разработаны после совещания с представителями киноиндустрии. В части запрета на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков, за исключением купленных в кинотеатре, они не имеют логического обоснования и учитывают только коммерческие интересы тех торговых точек, которые расположены в кинотеатрах. Кинозалы посещают самые разные люди — семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут употреблять в пищу ту продукцию, которая продается в большинстве кинотеатров. Более того, ограничены в выборе окажутся и те, кто просто придерживается принципов здорового питания. Каждый человек имеет право пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным. И ограничивать людей в этом неправильно», — подчеркнула она.

Помимо этого, отметила Ольга Казакова, существенно вырастет общая стоимость похода в кинотеатр.

«Не секрет, что продукция в пунктах питания кинотеатров существенно выше розничной стоимости. Если к этому прибавить стоимость билетов, то гораздо меньшее количество людей смогут себе позволить этот вид отдыха, а для многодетных и малообеспеченных семей он станет просто неподъемным», — уверена парламентарий.

«Мы считаем, что общественные обсуждения данного вопроса просто необходимы, и будем защищать интересы зрителей», — подчеркнула Ольга Казакова.

По сообщениям СМИ, Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», запрещающие доступ в залы с едой и напитками. Исключением являются случаи, когда они куплены на территории кинотеатра.

Проект поправок в закон размещен на портале правовой информации.

«В целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности демонстратор фильма включает в правила посещения кинотеатра положения, устанавливающие запрет на пронос на его территорию продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, за исключением продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, приобретенных в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра», — указано в документе.