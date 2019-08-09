Париж, , 18:18 — REGNUM

Министерство экономики Франции заявило, что у Пятой Республики нет претензий по поводу займов Российской Империи, и все споры по этому вопросу давно разрешены. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает РИА Новости.

Напомним, что группа потомков французских вкладчиков вновь потребовала выплат по российским дореволюционным облигациям.

Речь идёт о государственных облигациях, которые в 1867 году начали выпускать царские железнодорожные компании. Облигации были обеспечены золотом. В течение трех последующих десятилетий инвесторы из Франции вложили в эти облигации порядка 15 млрд франков того времени. Сейчас это эквивалентно 53 млрд евро.

Часть вкладчиков получила прибыль, но часть осталась ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин отказался от выплат долгов царского правительства.

После развала Советского Союза вопрос о долгах Российской Империи вновь был поднят. В 1997 году России и Франция заключили договор, в котором было сказано, что РФ полностью рассчиталась с долгами империи.

Также в договоре было сказано, что ни Москва, ни Париж не будут поддерживать требования своих граждан, связанных с этими долгами.

«Межгосударственный спор между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу «российских займов» был прекращен с подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя государствами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами», — заявили в министерстве экономики Франции.

При этом в ведомстве подчеркнули, что данное соглашение от 1997 года никак не лишает французских граждан, даже тех, кто уже получил возмещение, права отстаивать свои долговые требования. Кроме того, долги по облигациям не имеют срока давности.

Стоит отметить, что в России не раз подчеркивали, что вопрос с долгами Российской Империи давно закрыт. Что касается французских инвесторов, а вернее, их потомков, то большая часть имеющихся у них облигаций выпускалась для строительства Китайско-восточной железной дороги, а также Южно-Маньчжурской железной дороги. Эти железные дороги находились на территории Маньчжурии, которая не входила в состав Российской Империи. Маньчжурия была захвачена вместе с российскими железными дорогами в 30-е годы Японией.