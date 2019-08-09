Москва, , 18:14 — REGNUM

Призыв отказаться от минского процесса и довольствоваться встречами в «нормандском формате» не пойдёт на пользу урегулированию в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Как вы себе представляете нормандский формат, когда стороны знают об изменениях каких-то позиций, которые дают возможность вести какой-то диалог? Даже по итогам последнего нормандского формата, который в результате недоговороспособности был заморожен на два года, никто никакого анализа не провёл», — заявил Килинкаров.

«Что изменилось с того момента по сегодняшний день? Мы не знаем, какие позиции изменились. Есть смысл садиться за стол переговоров? Минский формат, по крайней мере, позволяет решать вот такие пусть маленькие, но вопросы», — отметил он.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил о том, что после гибели четырех военных при обстреле в Павлополе Донецкой области в ночь на 7 августа Киев должен приостановить участие в переговорах в Минске и ждать проведения встречи в «нормандском формате».