р-н Тобольский, , 18:15 — REGNUM

В Тобольском районе депутат местной думы лишена мандата в связи с утратой доверия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомственная проверка установила, что депутат по одномандатному округу №4 Наталья Тарасюк два года подряд не предоставляла сведения о доходах своего супруга.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» лицо, не предоставившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия.

На заседании думы Тобольского района представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. Полномочия депутата были прекращены досрочно.