Москва, , 18:08 — REGNUM

Представитель Украины на минских переговорах Роман Бессмертный, призвавший к роспуску минского формата после инцидента с гибелью четырёх украинских военных, преследует лишь одну цель — заморозить реализацию минских договорённостей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если бы вы провели расследование инцидента, может быть, не пришлось бы звонить Путину. Может быть было бы так, что эти люди погибли совершенно в других обстоятельствах, не имеющих вообще никакого отношения (к ополченцам). Может быть такое? Конечно, может. Это что, единичный случай? Вместо этого в этот же день собираются и выступают с заявлениями и обращениями к Путину: Путин, прекрати», — заявил Килинкаров.

Представитель Украины на Минских переговорах Романа Бессмертного уже дважды заходит в минский формат, и как и в этот раз он занимал абсолютно деструктивную позицию и прежде.

«Я ещё был депутатом, когда его рекомендовали туда, и мне один участник процесса сказал (что его роль в том) чтобы минский процесс не двигался. И он эту задачу очень чётко выполнял. Я думаю, сейчас он такую же функцию выполняет. Мне непонятно, какой функционал у господина Бессмертного в минском формате? Если есть желание Зеленского продвинуться в этом формате, он будет только блокировать», — добавил Килинкаров.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил о том, что после гибели четырех военных при обстреле в Павлополе Донецкой области в ночь на 7 августа Киев должен приостановить участие в переговорах в Минске и ждать проведения встречи в «нормандском формате».