Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM

Задачу по постановке так называемого огневого вала отрабатывают около 2000 военнослужащих ракетных войск и артиллерии на полигонах Западного военного округа «Кириловский» и «Луга» в Ленинградской области.

Ракетный комплекс «Искандер» Mil.ru

Как сообщили 9 августа в пресс-службе ЗВО, к учениям привлечены подразделения ствольной и реактивной артиллерии — свыше 150 орудий и установок, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 2С19 «Мста-С», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган» будут вести огонь с закрытых и открытых огневых позиций, по одиночным и групповым целям, в дневное и в ночное время суток.

Экипажи ракетных комплексов «Искандер-М» проведут электронные пуски по целям, расположенным на разном удалении от стартовых позиций.

Результаты стрельб будут контролировать беспилотники «Гранат», «Леер» и «Орлан», контрбатарейные радиолокационные станции «Зоопарк» и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок».