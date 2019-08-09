Москва, , 18:05 — REGNUM

Конфликт на Юго-Востоке Украины можно решить, только если вернуться к соблюдению Минских соглашений, считает член высшего совета политической партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Романа Бессмертного, призвавшего пресечь поставки воды и электроэнергии на неподконтрольные Киеву территории.

«Эта цитата фактически означает блокаду, — сказал Плигин. — И особенно удивительно, что эта цитата получила такую поддержку. Однако я никогда не поверю, что эта цитата поддерживается множеством или большинством жителей Украины. Бесчеловечная цитата. Каким же образом мы можем заключать какие-то соглашения, когда нет доверия к уже устоявшемуся [Минскому] формату».

Плигин отметил, что фактически Киев отторгает несколько миллионов людей, лишает их права участвовать в жизни своего государства и не предлагает взамен ничего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Донецкой Народной Республики сообщил, что Вооружённые силы Украины привели в высшую степень боеготовности силовиков на мариупольском направлении. В заявлении отмечается, что в ДНР не исключают, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время ВСУ произведут теракты вблизи переднего края, жертвами которых станут украинские боевики или мирные жители.

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