Москва, 9 августа 2019, 17:49 — REGNUM
Поданные транспортными и дорожными службами Москвы иски о взыскании ущерба от митингов — «это хороший пример на будущее для потенциальных участников незаконных акций», — заявил ИА REGNUM основатель адвокатского бюро «Глушенков и партнёры» Александр Глушенков.
По его оценке, организации имели полное право подать соответствующие иски, следствие в данном случае может признать их гражданскими истцами, а в рамках уголовного разбирательства суд решит, подкреплена ли вина фигурантов дела в понесении убытков. При этом суд может постановить рассмотреть иск в гражданско-правовом порядке.
Адвокат подчеркнул, что именно для этого и существует законодательство о проведении массовых мероприятий — чтобы органы власти заранее могли подготовиться и известить предприятия, которых коснется планируемое массовое мероприятие.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» направили иски о взыскании с фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля более 12,5 млн рублей ущерба, нанесённого транспортникам и городскому хозяйству.
Напомним также, что убыток предприятий торговли и сферы услуг в Москве от приостановки работы из-за незаконных митингов и шествий 27 июля и 3 августа оценивается в сумму более 106,2 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования организаторов митингов сводились к регистрации 13 кандидатов в депутаты Мосгордумы без учёта предписанной законом проверки собранных подписей. Вместе с тем среди выявленных у этих кандидатов нарушений — предоставление поддельных подписей, подписей несуществующих избирателей или уже умерших людей.
В ходе обеих акций фиксировались нарушения общественного порядка, в том числе перекрытие дороги, провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следственным комитетом России по данным фактам были возбуждены уголовные дела, задержано 12 фигурантов.
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