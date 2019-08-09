Москва, , 17:49 — REGNUM

Поданные транспортными и дорожными службами Москвы иски о взыскании ущерба от митингов — «это хороший пример на будущее для потенциальных участников незаконных акций», — заявил ИА REGNUM основатель адвокатского бюро «Глушенков и партнёры» Александр Глушенков.

По его оценке, организации имели полное право подать соответствующие иски, следствие в данном случае может признать их гражданскими истцами, а в рамках уголовного разбирательства суд решит, подкреплена ли вина фигурантов дела в понесении убытков. При этом суд может постановить рассмотреть иск в гражданско-правовом порядке.

«Этот иск должен, в первую очередь, напомнить людям, что может, помимо прочей, наступить и гражданско-правовая ответственность. Это хороший пример на будущее для потенциальных участников незаконных акций. Это предупреждение для других о возможных последствиях», — сказал Александр Глушенков.

Адвокат подчеркнул, что именно для этого и существует законодательство о проведении массовых мероприятий — чтобы органы власти заранее могли подготовиться и известить предприятия, которых коснется планируемое массовое мероприятие.

«Ссылаясь на Конституцию, люди забывают, что право не является безусловным или абсолютным, есть нормы, которые регламентируют реализацию этих прав», — сказал Глушенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» направили иски о взыскании с фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля более 12,5 млн рублей ущерба, нанесённого транспортникам и городскому хозяйству.

Напомним также, что убыток предприятий торговли и сферы услуг в Москве от приостановки работы из-за незаконных митингов и шествий 27 июля и 3 августа оценивается в сумму более 106,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования организаторов митингов сводились к регистрации 13 кандидатов в депутаты Мосгордумы без учёта предписанной законом проверки собранных подписей. Вместе с тем среди выявленных у этих кандидатов нарушений — предоставление поддельных подписей, подписей несуществующих избирателей или уже умерших людей.

В ходе обеих акций фиксировались нарушения общественного порядка, в том числе перекрытие дороги, провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следственным комитетом России по данным фактам были возбуждены уголовные дела, задержано 12 фигурантов.

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