Вашингтон, , 17:47 — REGNUM

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил новое письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом 9 августа сообщил журналистам сам глава Белого дома.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский лидер охарактеризовал полученное послание как «очень хорошее» и отметил, что Ким Чен Ын предлагает провести третий саммит США-КНДР на высшем уровне и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Полагаю, у нас будет новая встреча», — добавил Дональд Трамп.

В конце июля госсекретарь США Майкл Помпео сообщал, что новой встречи лидеров США и КНДР пока не планируется, однако в ближайшее время могут состояться переговоры «на рабочем уровне».

31 июля и 1 августа КНДР провела серию запусков баллистических ракет малого радиуса действия. Дональд Трамп сдержанно отреагировал на испытания, заявив, что они не нарушают договорённостей между ним и Ким Чен Ыном, а запущенные ракеты не представляют угрозы для Соединённых Штатов.

Буквально накануне ракетных испытаний КНДР глава Белого дома заявил, что угроза возникновения вооружённого конфликта между США и КНДР значительно снизилась в последние месяцы. В то же время он признал, что перспективы урегулирования проблемы ядерной программы КНДР пока остаются туманными.

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме и завершилась безрезультатно.