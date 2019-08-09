Москва, , 17:45 — REGNUM

Заявление представителя Украины на Минских переговорах Романа Бессмертного о том, что формат должен быть приостановлен в связи с гибелью четырёх украинских военных в Донбассе, абсолютно лишены оснований, потому что на Украине до сих пор не провели внятного расследования этого инцидента. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Начинать не с этого нужно. Очень легко разбрасываться идеями, что не надо участвовать в Минском процессе. И что дальше? Начинать надо было с другого. Сначала надо было расследовать, при каких обстоятельствах погибли четыре украинских военнослужащих. Вот после расследования, после выводов следственной комиссии или правоохранительных органов можно было бы сказать, что там работала диверсионная группа в таком-то составе, произошло такое-то событие», — заявил Килинкаров.

«Ничего этого не произошло. Мы до сих пор не знаем, при каких обстоятельствах эти люди погибли. Но это всё сразу выносится на высший политический уровень, и господин Бессмертный говорит, что надо прекратить общение в минском формате», — подчеркнул он.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил о том, что после гибели четырех военных при обстреле в Павлополе Донецкой области в ночь на 7 августа Киев должен приостановить участие в переговорах в Минске и ждать проведения встречи в «нормандском формате».