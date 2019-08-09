Рим, , 17:45 — REGNUM

Договоренность о будущей правящей коалиции Италии должна быть заключена еще до выборов, заявила в пятницу, 9 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, передает Affari Italiani.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане страны ждут заключения альянса между «Братьями Италии» и «Лигой», в последние месяцы рейтинг растет только у двух этих партий, отметила Мелони.

Таким образом она прокомментировала заявление лидера «Лиги» Маттео Сальвини, который сказал, что его партия пойдет на выборы в одиночку, а вопрос о коалициях будет решаться уже после голосования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, досрочные парламентские выборы в Италии, инициированные «Лигой», вероятно, будут проведены в середине октября 2019 года.

По данным социологов, самый вероятный сценарий исхода этих выборов — формирование правящей коалиции «Лиги» и «Братьев Италии», правоцентристских партий, сторонников национального суверенитета и традиционных ценностей. Получить большинство без союзников «Лиге», исходя из данных актуальных соцопросов, не удастся.

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