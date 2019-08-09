Москва, 9 августа 2019, 17:47 — REGNUM
От президента Украины Владимира Зеленского ждут конкретных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе, но силовики дали ему понять, что они будут поступать как хотят, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, что поводом для этого комментария стала дискуссия по поводу слов представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Романа Бессмертного, который заявил, что после гибели четырёх военнослужащих ВСУ в Донбассе нужно закрыть пункты пропуска на линии соприкосновения, прекратить поставки электроэнергии и воды на неподконтрольную Киеву территорию.