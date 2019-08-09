Москва, , 17:47 — REGNUM

От президента Украины Владимира Зеленского ждут конкретных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе, но силовики дали ему понять, что они будут поступать как хотят, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Все началось с того, что президенту Зеленскому силовики, которые действуют непосредственно на линии фронта, объяснили, что они будут поступать так, как они хотят, а не так, как он пытается это представить мировому сообществу, — сказал Коновалов. — Киевское руководство опять пустило ситуацию на самотёк. Между тем люди в Европе, и вообще все те, кто внимательно наблюдает за ситуацией на Украине, ждут: пришёл новый президент и, дай бог, сделает что-нибудь».

Напомним, что поводом для этого комментария стала дискуссия по поводу слов представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Романа Бессмертного, который заявил, что после гибели четырёх военнослужащих ВСУ в Донбассе нужно закрыть пункты пропуска на линии соприкосновения, прекратить поставки электроэнергии и воды на неподконтрольную Киеву территорию.