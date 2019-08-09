Бишкек, , 17:29 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, прилетевшим на Иссык-Куль для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи они обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также другие актуальные вопросы.

«На решение практических задач двустороннего сотрудничества нацелен подписанный в рамках восьмой киргизско-российской межрегиональной конференции большой пакет двусторонних соглашений, контрактов в торгово-экономической и инвестиционной сфере на общую сумму более $6 млрд (390,8 млрд рублей)», — сказал Абылгазиев.

Также киргизский премьер в ходе беседы с российским коллегой напомнил о договоренностях, достигнутых между президентами Киргизии и России во время государственного визита Владимира Путина в республику.