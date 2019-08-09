Бишкек, , 17:27 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал соглашение между правительствами Киргизии и Туркмении о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер поручил министерству иностранных дел уведомить туркменскую сторону о выполнении Киргизией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого договора.

Напомним, соглашение между правительствами Киргизии и Туркмении о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было подписано 23 августа 2018 года в туркменской столице.