Волгоград, , 17:20 — REGNUM

На выборах губернатора и депутатов Волгоградской областной думы кандидаты начнут активную борьбу за избирателей с 10 августа. Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты жеребьевок по распределению бесплатных печатных площадей и эфирного времени для проведения предвыборной агитации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бесплатное эфирное время на региональных телеканалах предоставляется кандидатам по рабочим дням с 12 августа по 6 сентября. «День тишины» наступит 7 сентября. Также стало известно, что с предвыборной гонки сошёл Юрий Буланов — его исключили из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы, выдвинутого региональным отделением КПРФ по единому избирательному округу. Кандидат подал в избирком заявление об отказе участвовать в выборах.

Напомним, выборы в Волгоградской области состоятся 8 сентября 2019 года. На должность губернатора претендуют пять кандидатов. В областную думу избирают 38 депутатов, поровну по партийным спискам и по одномандатным округам.