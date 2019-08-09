Москва, , 16:44 — REGNUM

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Завтра нам обещаны митинги по всей стране. Снова будет очень много пафосных слов про «кровавый режим», про «свободу слова и собраний» на Западе и так далее, — пишет общественный деятель в своем ТМ-канале, — Мне всё это одновременно и странно, и смешно — потому что уже много месяцев аналитики нашего Фонда защиты национальных ценностей работают над объемным докладом о том, как на самом деле подавляют массовые протесты в странах прогрессивной демократии».

Александр Малькевич частично приводит данные готовящегося доклада, уточняя: «Я тут выступаю «над схваткой»: как аналитик, кандидат политических наук и руководитель экспертной структуры. Поэтому будут просто факты: данные исследований Фонда защиты национальных ценностей».

На март 2019 г. во Франции было задержано 8700 «желтых жилетов».

В ходе подавления движения Occupy Wall Street американская полиция к 2016 г. задержала 7775 протестующих.

Девять участников протестов против саммита G8 в Генуе в 2001 г. получили сроки от 6 до 11 лет. Всего в тюрьму отправились 24 человека, минимальный срок составил 5 месяцев.

Джузеппе Чурлео — участник протестов 15 октября 2011 г. в Риме, организованных итальянскими сторонниками движения «Захвати Уолл-стрит», на 5 лет отправился в тюрьму за сопротивление полиции.

В апреле 2008 г. каталонского сепаратиста Францеска Аргеми-и-Эглада отправили в тюрьму на 2,5 года за то, что во время митинга он сорвал и сжег флаг Испании.

В августе 2017 г. 21-летнего голландца в Германии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за участие в беспорядках в Гамбурге на саммите G20. Основанием для этого стало то, что молодой человек бросил бутылку в полицейского.

Во Франции в апреле 2019 г. размер наказания за сокрытие лица на публичном мероприятии был увеличен до 1 года лишения свободы и штрафа в размере €15 тыс.

В Италии с 13 августа размер штрафа для участников массовых мероприятий, скрывающих свое лицо, поднят до уровня €2−6 тыс. евро.

За использование в ходе демонстраций общественно опасным способом пиротехники, дымовых шашек и средств распыления газа, а также предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия (трости, палки и т.д.), виновных ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 4 лет.

В штате Индиана с мая 2019 г. за проникновение протестующих на территорию территорию газо‑ и нефтепроводов, электростанций и железнодорожных объектов они наказываются лишением свободы на срок до 2,5 лет.

Повреждение объекта инфраструктуры влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ТОП-10 демократических государств, жестко регулирующих проведение митингов и собраний, по данным доклада, возглавляет самая «демократическая» страна — США.

До 10 лет тюремного заключения предусмотрено за участие в митингах с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такового. Максимальный размер штрафа за нарушение условия проведения массовых акций (в том числе — за отклонение от согласованного маршрута, блокирование транспортных магистралей и создание помех движению) достигает $3 тыс.

В 2001 году в Генуе (Италия) по итогам протеста были осуждены 24 участника забастовок, которые получили от 5 месяцев тюрьмы до 11 лет.

«Так что… добро пожаловать в «цивилизованный Запад», друзья. По-прежнему считаете, что это у нас «кровавый режим»?! — заключает президент Фонда защиты национальных ценностей.