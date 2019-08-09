Москва, , 16:31 — REGNUM

Вопреки мнению многих экспертов, московские протесты не стали ударом по президентским амбициям мэра Сергея Собянина. Об этом пишет издание «Век» в статье «Сергей Собянин — главный кандидат хипстеров в трансферте власти», полный текст которой мы предлагаем вашему вниманию.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В связи с московскими протестами многие заговорили о том, что Сергей Собянин теряет шансы использовать столичную площадку как трамплин к верховной власти. Но так ли это? Кажется, оппозиция убеждена, что мэра вынудили выступить в поддержку силовиков, но ментально он остаётся «своим».

Известно, что Собянин давно уже играет в опасные игры, пытаясь завоевать симпатии московской хипстерской тусовки. Он выделил огромные площади в городе для откровенно фрондёрской Высшей школы экономики. Проректор этого заведения Валерия Касамара — кандидат в депутаты Мосгордумы по собянинскому списку. При этом именно она — одна из вдохновительниц проекта «Егор Жуков». Цель проекта — героизировать студента «вышки», который был одним из организаторов московских протестов и, по некоторым данным, проходил обучение на Западе у экспертов по «оранжевым революциям». Странное, прямо скажем, совпадение…

Или вот руководитель известной дизайн-студии, блогер Артемий Лебедев, который уже много лет является подрядчиком московской мэрии и одним из первых заявил о том, что московские хипстеры хотели бы видеть Собянина на посту президента. После протестов он неожиданно выступил с заявлением о том, что покидает Россию, поскольку правящая «клика» лишила его будущего. (Пока непонятно, был это стеб или искренний порыв). В любом случае, похоже, имелось ввиду светлое будущее с Собяниным в Кремле. И такие настроения сейчас у многих представителей оппозиции.

«Когда московского мэра вынуждают во всеуслышание оправдывать жесткие действия Росгвардии, винтившей протестующих, это выглядит абсолютно противоестественно, — пишет автор «Свободной прессы». — По сути, это — классическая подстава. Ведь Собянин, пожалуй, единственный представитель путинской элиты, который вполне мог бы говорить на одном языке с оппозицией, не чуждый ей ментально. Это — политик-технократ, прекрасно улавливающий тенденции нынешней высокотехнологичной эпохи. И это, наверное, идеальный вариант трансферта для западников».

«Собянина считают возможным преемником Путина. И не исключено, что эскалация нацелена и на то, чтобы ослабить его, прежде чем начнется передел власти, — сетует немецкая Der Spiegel. «Если дискредитировать Собянина, — продолжает автор «Свободной прессы», — чем весьма активно занимаются сейчас его оппоненты, подставляя московского мэра под дубинки гвардейцев и стравливая с социально близким электоратом, теряется надежда на позитивный исход трансферта».

Либералы давно уже превозносят московского мэра и, судя по всему, это свидетельство двойной игры, которую он ведёт. «Собянин провел в городе серьезные реформы, — пишет известный блогер Илья Варламов. — Да, я сейчас про то «как похорошела Москва», ведь именно Собянин сделал широкие тротуары, на которых теперь удобно собираться и пешеходные улицы, по которым можно гулять. Много лет Собянин показывал, что может быть отличным либеральным преемником на 24-й год. С ним общаются европейские и американские коллеги, он перестраивает бандитско-лубочную Москву Лужкова в современный европейский город с велодорожками и фестивалем варенья».

«Собянин вполне мог бы завоевать симпатии на Западе как прогрессивный градоначальник, который никогда не лез в политику, успешно провел чемпионат мира по футболу и тесно связан с влиятельными бизнесменами, ориентирующимися на цивилизованный мир», — констатирует «Свободная пресса». По словам издания, рейтинг Путина снижается, в то время как рейтинг московского мэра растёт и совершенно очевидно, что такие показатели вызывают в Кремле ревностные чувства. Значит, делает вывод автор, уникальный шанс на мирную передачу власти опытному технократу Собянину становится призрачным. Хотя либералы по-прежнему связывают с таким сценарием определенные надежды.

«Сергей Семенович Собянин и его окружение — заявил в эфире «Эхо Москвы» политолог Максим Шевченко — это люди, которые плавно вползают в трансфер 24-го года, ни за что формально не отвечая — ни за вопросы безопасности, ни за вопросы политики, ни за силовые ведомства, — но имея неограниченные ресурсы, имея неограниченные возможности взаимодействия с московской и федеральной буржуазией. Это и актеры, и журналисты. Это — смотр команды на 24-й год. Смотр публичных, ярких людей: Роман Бабаян, другие… Это яркие люди с большим опытом информационным. Если посмотреть на тех, кто идет от правительства Москвы, это серьезный ресурс. И плюс к этому Собянин и его команда постоянно заигрывает с московскими хипстерами».

«Это началось еще с того допуска на выборы Навального, — рассказывает Шевченко. — Самый демократический мэр европейской столицы. Это и всем осточертевшие велосипедные дорожки, которые на самом деле москвичи проклинают. Это и бренчащие на каждому углу, очевидно, по совету Минаева и Крассовского, вокально-инструментальные ансамбли. Ставленник новой буржуазии. Понятно, что сидящие у власти люди, которые всё отдали нынешней системе — золотопогонной — смотрят на это всё с напряжением. Потому что пока они там трудятся, мараются в крови, дубинками приказывают забивать молодежь, Собянин на плечах хипстеров идет к президентству».

Нельзя не отметить и поддержку Собянину со стороны частного бизнеса, частного бизнеса, который втайне осуждают бескомпромиссную внешнюю политику Путина и мечтает о возвращении 90-х. «Речь идёт о бизнес-корпорациях, которые изначально настроены прозападно и, в первую очередь, заинтересованы в мягком трансферте власти, — пишет «Свободная пресса». — Их ставка на Собянина не вызывает сомнений, и поэтому поведение силовиков, которые из всех сил вынуждают московского мэра совершить политический суицид, более чем объяснимо».

Не секрет, что у Собянина давние и очень тесные связи с крупным частным бизнесом. С 1986 по 1988 годы он был секретарём Когалымского горисполкома. В то же время генеральным директором градообразующего предприятия «Когалымнефтегаз» был нынешний хозяин ЛУКойла Вагит Алекперов. Буква К в аббревиатуре компании — это как раз Когалым. Лукойл был основан в 1993 году, Собянин тогда же был назначен начальником налоговой службы Когалыма, а ещё через год мэром города. Очевидно, что и сейчас он продолжает лоббировать интересы бывшего патрона, чей бизнес постоянно находится под угрозой огосударствления и к тому же страдает от западных санкций. По поводу кандидатуры Собянина на пост преемника формируется консенсус среди крупнейших бизнес-империй, сформированных в 90-е годы — таких, например, как АФК «Система» и «Альфа-групп». Что бы не говорили обозреватели, московские протесты не стали ударом по президентским амбициям мэра. Как иронизируют блогеры, Росгвардия отмоет Собянина от выборных проблем, и его белая рубашечка вновь станет знаменем либеральной оппозиции и московских хипстеров.

«Собянинская группа, которая затеяла это, охраняя свою кормушку, — отмечает Максим Шевченко, — сейчас очень рада тому, что происходит, потому что её уже никто не упоминает. Парадокс в том, что собянинские теперь хотят, чтобы все говорили о Росгвардии, о Золотове и Колокольцеве, но не говорили о Москве, потому что не хотят портить отношения со средним классом, которые они так напряженно выстраивали». «Вы поймите, Собянин — не путинский, — резюмирует политолог. — Он вообще не путинский ни с какой стороны. Это — проблема Путина. Простой вопрос участия в выборах в региональный парламент превращается теперь руками того же Сергея Семеновича в «Долой Путина!»…

Судя по всему, московский мэр и дальше будет придерживаться проверенной тактики — отсидеться в тишине, пока вся страна проклинает президента, делать велосипедные дорожки, сооружать инсталляции, починять примус, старательно изображая из себя власть с человеческим лицом. А потом, когда настанет время, сказать — «Я не имею ничего общего с кровавым прошлым!».

Проблема в том, что у либералов на данном этапе нет другого кандидата, который обладал бы такими мощными ресурсами, опирался бы на конкретные капиталы, имел бы своих людей в правительстве и губернаторском корпусе. Для них — это единственный козырь в существующей колоде карт».