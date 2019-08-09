Москва, , 16:02 — REGNUM

В Миассе разработан защищенный грузовик «Урал-53 099». Подобные автомобильные шасси необходимы для того, чтобы смонтировать на них различное вооружение и специальное оборудование. Впервые этот автомобиль был продемонстрирован на форуме «Армия-2019». Об этом пишет «Российская газета».

«Урал-53 099» имеет колесную формулу 4×4. Его кабина рассчитана на трех человек. Она имеет бронирование, защищающее от пуль стрелкового оружия и осколков. Кабина герметичная, она оборудована специальной фильтровентиляционной установкой на случай применения противником оружия массового поражения. Автомобиль комфортный, оснащен кондиционером, системой отопления и вентиляции.

Полная масса автомобиля составляет 14,5 тонн. Вес перевозимого груза достигает три тонны. Автомобиль может буксировать прицеп массой до пяти тонн.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 312 лошадиных сил с газотурбинным наддувом. Трансмиссия у грузовика 9-ступенчатая, механическая. Двигатель позволяет развивать на шоссе скорость до ста километров в час.

«Урал-53 099» имеет два топливных бака по сто шестьдесят литров. Они обеспечивают запас хода до одной тысячи километров. Топливные баки защищены противопульным полиуретановым покрытием, это не допускает возгорания при попадании пуль и осколков. Давление в шинах контролируется электроникой, есть и система накачки шин.