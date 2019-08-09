Солнечногорск, Московская область, , 15:51 — REGNUM

Действия США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД) будут внимательно отслеживаться Россией. Об этом предупредила 9 августа представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в подмосковном Солнечногорске.

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Она напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил МИДу и другим ведомствам мониторинг этой американской программы. За возможными шагами США по развитию программы РСМД последуют исчерпывающие меры по обеспечению безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова объяснила выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил свое действие 2 августа, стремлением Вашингтона обеспечить свою военную мощь при отказе от всех ограничений.

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