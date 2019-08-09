Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM

«Курильскому вопросу» в преддверии Олимпиады-2020 в Японии не стоит придавать большого значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Ранее на сайте Олимпиады в Токио российские острова были помечены как часть Японии.

По мнению эксперта, японские власти не могли поступить по-другому: тема Курил является очень чувствительной для страны и правящей элиты.

«Для нас вопрос не является новым. Это уже рутина, обычный ритуал. Все прекрасно понимают, что острова останутся у России, и Японии их никто не отдаст», — сказал политолог.

Россия должна строить с японской стороной прагматичные отношения в стиле «реал-политик». Вопрос Курил важен лишь для Японии, в нём нет международного давления — в отличие от ситуации с Крымом. И решить проблему с островами в ближайшем будущем не представляется возможным, подчеркнул Русаков.

Напомним, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа Хабомаи были указаны как часть префектуры Хоккайдо на карте Японии, указанной на сайте Олимпиады-2020 в Токио. В МИД РФ уже отреагировали на данный демарш японской стороны, указав, что отнесение Курил к Японии неправомочно.

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