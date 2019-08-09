Солнечногорск, Московская область, , 15:46 — REGNUM

Южная Осетия готова напрямую вести диалог с Грузией по любым вопросам, заявила 9 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Югоосетинская сторона готова к открытому диалогу с грузинскими представителями. Это очень важный момент — по любым текущим вопросам и проблемам», — сказала она.

Вместе с тем, добавила Захарова, данные, что Россия якобы не пускает грузинских журналистов на территорию Южной Осетии, являются мифом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственным путем снижения напряжения на Кавказе является диалог между Грузией и независимыми республиками Абхазией и Южной Осетией.

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