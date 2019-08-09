Рим, , 15:42 — REGNUM

Из-за правительственного кризиса и перспективы проведения досрочных выборов Италия может лишиться значимого поста в Еврокомиссии, полагают в одной их двух правящих партий страны, «Движении 5 звезд» — об этом сказано в заявлении партии, распространенном в пятницу, 9 августа.

Италия претендовала на один из постов, связанных с экономикой, основным сценарием было получение поста еврокомиссара по вопросам конкуренции, но из-за правительственного кризиса переговоры могут осложниться, полагают в «Движении 5 звезд».

Как сообщалоИА REGNUM ранее, досрочные парламентские выборы в Италии, инициированные второй партий нынешней коалиции — «Лигой», вероятно, будут проведены в середине октября 2019 года.

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