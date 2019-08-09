Бишкек, , 15:40 — REGNUM

Материальный ущерб из-за противоправных действий демонстрантов в ночь с 8 на 9 августа в Бишкеке составил 109 826 сомов ($1574), сообщили 9 августа в пресс-службе мэрии Бишкека.

Злоумышленники повредили 84 металлических ограждения на площади Ала-Тоо, 25 погонных метров ограждения на ул. Шабдан-Баатыра, стекла на площади Ала-Тоо, три контейнера с мусором, газоны и декоративные насаждения, а также ряд других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа милиция Бишкека задержала 40 нарушителей правопорядка. По данным городского ГУВД, в несанкционированной акции приняли участие 1500 человек. Демонстранты нарушали общественный порядок, перекрывали дороги, преследовали журналистов и приставали к мирным жителям.

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