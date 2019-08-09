Москва, , 15:37 — REGNUM

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Ганы Сергея Лаврова и Ширли Айоркор Ботчвей пройдут 20 августа в Москве. Об этом сообщила 9 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Он отметила, что с 19 по 21 августа министр иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ботчвей будет находиться в России с рабочим визитом. В повестку переговоров включены вопросы двусторонних связей России и Ганы, в частности, сотрудничество в энергетике и сфере инфраструктуры.

Лавров и Ботчвей также обсудят международную и региональную проблематику, сделав акцент на противодействие терроризму и урегулирование кризисных ситуаций в Африке.

Республика Гана находится в Западной Африке, у побережья Гвинейского залива. Основу её экономики составляет сельское хозяйство. Экспортирует Гана, в частности, золото, нефть, какао-бобы и другие какао-продукты.