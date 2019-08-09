Солнечногорск, Московская область, , 15:36 — REGNUM

Москва надеется, что политический конфликт в Киргизии между бывшим президентом республики Алмазбеком Атамбаевым и нынешней властью будет разрешён мирным путём. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 9 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Беспорядки в Киргизии Mvd.gov.kg

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Дипломат отметила, что Россия внимательно следит за развитием событий в союзном государстве, добавив, что внутренняя стабильность Киргизии, прежде всего, находится в интересах народа республики.

«Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами, в рамках конституции Киргизской Республики и действующего законодательства», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее Захарова заявляла, что попытка силового ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа силовики предприняли попытку задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, начав штурм его резиденции в селе Кой-Таш. Упорное сопротивление бывшего главы государства и его сторонников продолжалось более суток, только 8 августа он сам сдался властям и был перевезён в Бишкек. Его поместили в следственный изолятор до 26 августа. Экс-президенту предъявлено обвинение в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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