Найроби, , 15:33 — REGNUM

Женщины-депутаты из Кении заявили, что будут приходить на сессии парламента со своими детьми, требуя создания специально отведенной зоны для кормления младенцев, передает RFI Kiswahili.

Эта мера станет знаком протеста в ответ на то, как депутата Зулеху Хасан, пришедшую в парламент со своим грудным ребенком, выставили из учреждения.

Инцидент произошел во время недели, посвященной грудному вскармливанию младенцев, которую празднуют во многих странах Африки.

Несмотря на то, что по закону женщины имеют право кормить грудных детей на работе, в парламенте отсутствует специально отведенное для этого место.

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