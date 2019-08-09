Киев, , 15:28 — REGNUM

В Верховной раде Украины следующего созыва парламентская коалиция обязана отдать оппозиции комитет свободы слова, регламентный комитет, комитет по контролю за работой правоохранительных органов, Счетную палату и Антимонопольный комитет.

Об этом 9 августа заявил внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шуфрич напомнил, что предыдущие пять лет политическая сила, которую он представляет, работала в оппозиции, не имея ни одного представительства в органах управления Верховной рады.

«Что касается комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными — это бюджетный комитет, это комитет свободы слова, регламентный комитет, комитет по контролю за работой правоохранительных органов, это Счетная палата, это Антимонопольный комитет, который в нормальных странах возглавляется и представляется оппозицией. Эти вопросы мы должны обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности. Пока только ОПЗЖ заявила на 100%, что находится в оппозиции», — сказал Шуфрич.

Кроме того, сегодня же внефракционный депутат Верховной рады, член ОПЗЖ Сергей Левочкин призвал парламентское большинство как минимум включить представителей оппозиции в состав Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Антимонопольного комитета и других регуляторов.

«Оппозиция должна быть представлена в Счетной палате, в Антимонопольном комитете, в регуляторах. Оппозиция должна быть представлена в ЦИК, вы знаете как создавалась ЦИК по квотному принципу. Этот состав ЦИК себя абсолютно дискредитировал и должен быть изменен… В прошлой Верховной раде оппозиция была дискредитирована. Те, кто называл себя демократами не отдали ни одной контрольной функции оппозиции. Эта практика должна быть прекращена. В новой Верховной раде оппозиция должна быть защищена законом», — добавил Левочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва может состояться в конце августа или в начале сентября.

По результатам парламентских выборов 21 июля «Слуга народа» с большим запасом формирует монобольшинство в парламенте следующего созыва, и, соответственно, именно от позиции партии Зеленского зависит формирование практически всех органов власти на Украине.