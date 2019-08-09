Чолпон-Ата, , 15:24 — REGNUM

Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — сказал Орешкин по итогам встречи премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса в Киргизии.

По словам министра, сейчас вся работа будет вестись на уровне рабочей группы, спустя некоторое время Медведев и Румас финализируют договоренности, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко во время их встречи в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Отметим, в начале августа министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что Москва и Минск договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в рамках Союзного государства.

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