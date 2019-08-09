Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM

Санкт-Петербургской избирательной комиссии пришлось самостоятельно, в обход местных избиркомов, регистрировать восьмерых выдвиженцев на муниципальных выборах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Восемь кандидатов ранее получили отказ от муниципальных избиркомов (ИКМО) по незаконным основаниям. Они пожаловались в Горизбирком, тот решение ИКМО отменил, но не стал сам регистрировать выдвиженцев, а отправил их документы обратно в ИКМО на «пересмотр». Но, как и опасались кандидаты, всё это было использовано для затяжки времени, которого на кампанию осталось не так много — ИКМО вновь отказали кандидатам.

Теперь Горизбирком зарегистрировал кандидатов сам, например, «яблочника» Дмитрия Артемьева, который баллотируется в МО № 72.

Заметим, в Горсуд уже подан иск против этого решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии — за сутки до того, как оно было официально утверждено. Заседание суда назначено на 9 августа.

Тем не менее, Горизбирком в 15 других случаях, хоть и признал отказы в регистрации со стороны ИКМО незаконными, вновь спустил документы кандидатов обратно на муниципальный уровень для «пересмотра».

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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