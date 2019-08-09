Симферополь, 9 августа 2019, 15:20 — REGNUM
В Крыму нет ничего важнее, чем проведение туристического сезона, и это обусловлено реальными цифрами. Об этом 9 августа на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма в Симферополе заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Голодец сообщила о том, что жителей и гостей крымского полуострова растёт интерес к местным музеям, поскольку за три года общее количество посетителей выросло почти на миллион человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Крымские музеи вышли на новый уровень – вице-премьер РФ