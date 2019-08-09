Москва, , 15:18 — REGNUM

Япония неправомочно указала южную часть Курильских островов как свою территорию на карте, опубликованной на сайте Олимпиады — 2020. Об этом заявила 9 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что такое включение Южных Курил в состав Японии неправомочно и отравляет атмосферу российско-японских отношений.

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Ранее «японские» Южные Курилы назвал заходом Токио за «красную линию» председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил, что Олимпийские игры являются праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды. Как сообщало ИА REGNUM, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо на карте Японии, размещенной на официальном сайте Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году.

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