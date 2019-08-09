Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 15:30 — REGNUM

С начала текущей недели в индийском штате Джамму и Кашмир создаются серьезные помехи для работы журналистов, об этом 8 августа сообщает Al Jazeera.

Кашмир (сс) _paVan_

Журналисты телекомпании отмечают, что власти страны не допускают в регион приезжих корреспондентов, кроме того здесь блокируется интернет, что не позволяет оперативно публиковать материалы. Также представители вооруженных сил якобы врываются в офисы телеканалов, передающих негативную для Нью-Дели информацию.

«Я пытался сделать несколько фотографий, но военные меня остановили и попросили прекратить снимать» , — заявил в интервью Al Jazeera репортер неназванного издания.

Напомним, ситуация в штате Джамму и Кашмир осложнилась после того, как власти страны приняли решение лишить регион статуса. Данный факт вызвал резкое осложнение в отношениях между Индией и Пакистаном. Исламабад принял решение об отзыве своего посла из соседнего государства.

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