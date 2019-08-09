Анадырь, , 15:14 — REGNUM

Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району и 17 район береговой охраны (БОХР) США подписали план согласованных действий, касающийся охраны биоресурсов в конвенционном районе Тихого океана на 2020 год — сообщает пресс-служба Управления.

Встреча руководства двух сторон состоялась в Петропавловске-Камчатском. Американскую делегацию возглавлял командующий 17 районом БОХР США вице-адмирал Мэтью Т. Белл — младший.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждались вопросы по борьбе с нелегальным промыслом биоресурсов в Беринговом море и северной части Тихого океана, обеспечением пограничной безопасности двух стран и проведением совместных морских учений.

Соответствующее соглашение между пограничниками Камчатки и Аляски о взаимодействии в ходе охраны водных биологических ресурсов действует с 1996 года. Оно направлено на охрану Северного морского пути между Чукоткой и Аляской, совместную работу по предотвращению нарушений правил рыболовства, обеспечению контроля за таможенным декларированием объектов рыбного промысла.

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Об ожидании делегации Береговой охраны США ИА REGNUM сообщало ранее. в 2017—2018 годах результатом успешных согласованных действий двух спецслужб стало задержание судов Sea breeze и Verile, которые вели браконьерский промысел в Беринговом море.