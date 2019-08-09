Тбилиси, , 15:12 — REGNUM

Бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2» своими действиями против интересов компании нанес ей серьезный ущерб на сумму до 7 миллионов лари, заявил на брифинге в Главной прокуратуре Грузии прокурор Амиран Гулуашвили.

По его информации, уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением, присвоения крупных сумм с заключения показных сделок по имуществу телекомпании было возбуждено на основании заявления адвоката бывшего владельца 9% доли в «Рустави 2» Нино Нижарадзе о возможном преступлении, совершенном руководством телеканала. К уголовному делу также было приложено заявление нынешнего гендиректора телекомпании Пааты Салия, который также говорил о вероятном преступлении со стороны бывшего руководства, нанесшем телекомпании крупный финансовый ущерб.

На основании этих заявлений и проведенного расследования прокуратура вынесла постановление о предъявлении Нике Гварамия обвинения в совершении преступления по статье 220 УК Грузии (Использование руководящих, представительских или иных специальных полномочий на предприятии или в иной организации вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб), что грозит бывшему гендиректору либо штрафом и исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

«Следствием установлено, что под руководством Ники Гварамия вещательная компания «Рустави 2» не смогла получить 6 763 510 лари, что нанесло предприятию ущерб в крупном размере», — заявил прокурор и в качестве примера незаконных сделок привел договор, заключенный Гварамия в 2015 году с ООО «Интер Медиа Плюс», владельцами которого являются его друзья, а директором — бывший финансовый директор «Рустави 2». Согласно договору, телекомпания «Рустави 2» предоставляла свой эфир для коммерческой рекламы ООО «Интер Медиа Плюс» по заранее согласованным фиксированным ценам, не соответствующим стоимости коммерческой рекламы. По подсчетам следствия, в результате этой сделки «Рустави 2» недополучила именно 6 763 510 лари, а компания друзей Ники Гварамия сумела аккумулировать на своем счету крупную сумму и не выплатить ее телекомпании.

По информации прокуратуры, в результате этой сделки декларированный ущерб телекомпании «Рустави 2» за 2015 год составил 7 377 230 лари, а декларированная прибыль ООО «Интер Медиа Плюс» за этот же период достигла 8 690 664 лари.

Одновременно прокуратура изучает законность сделок, заключенных ООО «Интер Медиа Плюс», в том числе факт закупки в декабре 2016 года 2-х квартир стоимостью 565 226 лари в престижном районе Тбилиси, а затем, в марте 2017 года, передачи этих квартир в собственность Ники Гварамия, который в июле того же года продал обе квартиры уже за 602 521 лари.

По заявлению представителя прокуратуры, следствие продолжает изучать законность сделок, совершенных другими руководящими лицами обеих компаний и о результатах расследования проинформирует общественность позднее.

Ника Гварамия вызван в прокуратуру для предъявления ему обвинения. Одновременно прокуратура обращается в суд с ходатайством о вынесении Гварамия меры пресечения.

Гварамия откликнулся на предъявленные ему обвинения очередным постом в соцсети Facebook и назвал решение прокуратуры постыдным, пообещав дать на него достойный ответ.

«Вот такого позора я не ожидал. У меня с «Интер Медиа» был заключен договор о долге, и они заплатили мне натурой. Дом я продал, а полученные деньги одолжил «Интер Медиа», чтобы выплатить зарплаты. Все документы имеются у «Интер Медиа», и они изъяты прокуратурой. Хотя бы спросили меня об этом на допросе. Если были основания для обвинения, почему вообще не вспомнили о них?

Открыто и откровенно: коррупция — это тема, в сравнении с которой облегчаются даже тяжелейшие преступления. Это моя красная линия, и ее уже дважды пересек Иванишвили. А сейчас ожидайте моего ответа», — написал Гварамия.

Не обойдясь без сквернословия в адрес олигарха, председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, он пообещал довести дело до конца и лично принять капитуляцию от самого Иванишвили.

Напомним, что решением ЕСПЧ в действиях и постановлениях грузинского правосудия по делу телекомпании «Рустави 2» никаких нарушений Европейской конвенции по правам человека выявлено не было, соответственно, решения о признании права собственности на телекомпанию за бизнесменом Кибаром Халваши вступили в силу. В тот же день, когда ЕСПЧ огласил свое решение, Халваши оформил «Рустави 2» на себя и назначил генеральным директором телеканала своего адвоката Паату Салия. Одновременно уволил с этой должности Нику Гварамия. Несмотря на формальную смену владельца и руководства изменений в коллективе телекомпании, не считая гендиректора и адвоката, не произошло, а журналистский состав продолжает вещание и информационную политику, выработанные еще в тот период, когда телекомпания целиком отражала интересы «Национального движения» и его лидера Михаила Саакашвили.