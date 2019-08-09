Туапсе, Краснодарский край, , 15:07 — REGNUM

Мэр Туапсе Краснодарского края задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в мае 2019 года к главе городского поселения обратился бизнесмен, который попросил предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок. Глава города, в нарушение законодательства, без проведения торгов издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка. 13 июня 2019 года глава города заключил с бизнесменом договор аренды сроком на 49 лет по заниженной стоимости арендной платы. По оценкам следователей, из-за действий главы города бюджет Туапсе недополучил более 23 млн рублей.

В настоящее время чиновник задержан, следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте. Отметим, что информация о задержании главы Туапсе появилась ещё 7 августа, однако в администрации города назвали сообщение о следственных действиях в отношении мэра «дезинформацией».

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