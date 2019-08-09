Москва, , 15:05 — REGNUM

Обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южных Курил как части Японии — это не метод решения спорных вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это не первый случай. Россия уже выражала протест в связи с подобными выходками. С японской стороны это явная и очевидная провокация», — заявил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия только осложняют процесс налаживания двусторонних отношений.

«Это не методы решения спорных вопросов, тем более, что для России проблемы принадлежности островов Курильской гряды не существует. Это наша земля», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

На официальном сайте Олимпиады-2020 российские острова Южных Курил были обозначены как часть Японии.

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