Алма-Ата, Казахстан, , 15:03 — REGNUM

Вопросы сотрудничества правоохранительных органов стран Туркестана обсудили министры внутренних дел Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, сообщает 9 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД Казахстана.

Участники совещания обсудили вопросы противодействия незаконной миграции, розыска преступников, а также взаимодействие органов внутренних дел приграничных регионов.

В рамках совещания главы МВД подписали договор о создании регионального консультативно-совещательного органа в борьбе с трансграничной преступностью.

Напомним, решение о созыве совещания министров внутренних дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии было принято 15 марта 2018 года во время саммита глав государств стран Туркестана.