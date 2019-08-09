Киев, , 15:01 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский по сути подготовил для Кремля искусную ловушку, официально пригласив США официально подключиться к переговорному процессу с Россией по вопросу Донбассу. Об этом 9 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Киев таким образом как бы инициировал возобновление «будапештского формата», в котором у России есть только обязательства. С другой стороны, для Кремля это возможность начать переговоры с США о «разделе мира».

«Они (Кремль — ред.) понимают, что это — попытки втянуть Россию в ловушку будапештского меморандума, потому что соберутся фактически все подписанты. В таком формате у России нет прав, только обязательства — придерживаться и гарантировать территориальную целостность Украины. С другой стороны, они (Россия) всегда говорят: «Мы хотим диалога с американцами, мы хотим сесть за «круглый стол». Мы хотим поговорить о разделе мира, о новом мировом порядке». Поэтому это искушение для них тоже остается», — заявил Мусиенко.

Он выразил мнение, что в рамках «нормандского формата» Германия и Франция не справились с задачей урегулирования конфликта в Донбассе.

«Франция, Германия как гаранты выполнения минских соглашений, они справляются с этой задачей? Очевидно, что нет. Кто может повлиять на ситуацию и что-то изменить? США. Это надо признать всем», — добавил Мусиенко.

Эксперт также прогнозирует, что в ближайшее время Зеленскому не удастся организовать встречу «нормандской четверки», несмотря на свою настойчивость президента Украины.

«В ближайшее время этого не будет… Если удастся, то было бы хорошо на октябрь — ноябрь. Было бы хорошо, если это произошло», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что США хотят участвовать в решении конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата».

«Касаемо нормандского формата из четырех стран, то США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер», — сказал Кент.

2 августа сам Волкер выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп может присоединиться к нормандскому формату, но при условии, что это будет полезным.

«Формат уже имеет меньшее значение, чем наполнение. Если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например, Великобритания, Франция, Германия. Мы тоже готовы поддержать такие встречи», — сказал Волкер.