Москва, 9 августа 2019, 15:00 — REGNUM
Власти Японии пытаются поддерживать среди своих граждан милитаристский дух с помощью бесперспективных антироссийских провокаций, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с опубликованием на сайте Олимпиады 2020 года (которая пройдет в Токио), карты, на которой российские курильские острова были обозначены как территории, входящие в состав Японии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Япония не прекращает претендовать на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В свою очередь, Россия постоянно напоминает Японии, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними несомненен.
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