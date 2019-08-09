Москва, , 15:00 — REGNUM

Власти Японии пытаются поддерживать среди своих граждан милитаристский дух с помощью бесперспективных антироссийских провокаций, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с опубликованием на сайте Олимпиады 2020 года (которая пройдет в Токио), карты, на которой российские курильские острова были обозначены как территории, входящие в состав Японии.

«Очевидно, что постоянное инспирирование этой темы при любом удобном случае, постоянные вбросы в информационное пространство тех или иных сюжетов, связанных с Южными Курилами, это не что иное, как провокация со стороны японского правительства, — сказал политолог. — Цель таких провокаций — поддержание в обществе милитаристского духа и мобилизация разных групп общества вокруг правящей партии. Кроме того, это попытка оказать давление на Россию в контексте переговорного процесса по заключению мирного договора. И эта политика, с моей точки зрения, абсолютно бесперспективная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Япония не прекращает претендовать на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В свою очередь, Россия постоянно напоминает Японии, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними несомненен.

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