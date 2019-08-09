Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM

Казахстан играет важную роль в укреплении мира, стабильности и безопасности в Туркестане. Об этом заявили члены палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес и Рик Кроуфорд на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили 9 августа в пресс-службе главы государства.

Президент республики, в свою очередь, отметил важную роль сотрудничества между Вашингтоном и Нур-Султаном в сфере ядерного нераспространения и разоружения. Стороны также обсудили совместные усилия в деле социально-экономического восстановления в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−18 января 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил США с официальным визитом. Глава республики встретился с президентом Дональдом Трампом и стороны приняли совместное заявление о расширенном стратегическом партнёрстве.

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