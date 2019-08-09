Томск, , 14:35 — REGNUM

Ситуацию с отнесением Курил к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года томский политолог Алексей Трунтягин назвал провокацией и тут же добавил, что «вестись на провокации не стоит». По его мнению, высказанному в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, этот вопрос нужно рассматривать глубже.

«Полагаю, что Япония имеет какую-то стратегию на этот счёт. При этом очевидно, что чем больше выносить территориальный вопрос за рамки дипломатических отношений между двумя государствами, тем меньше шансов будет претендовать на возврат данных территории. Россия не единожды доказала, что под международным или каким-либо давлением вопрос не только не решится, а усугубится. Этот территориальный конфликт — один самых сложных вопросов и решить его с позиции «выиграл-проиграл» для Японии — практически невозможно. Думаю, что глава российского государства исходит из подобной логики. «Отобрать» территорию не получится, да и пытаться не стоит», — подчеркнул Алексей Трунтягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — на карте сайта Олимпиады 2020 года отнесли к Японии.

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По мнению красноярского политика Андрея Селезнёва, российская сторона должна отреагировать на эту ситуацию. Во-первых, должен высказаться МИД, во-вторых, если ситуация после этого не изменится, нужно прибегнуть к другим действиям, например, байкотировать эту Олимпиаду.

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